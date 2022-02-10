Son dakika haberi! Emniyet otobüs kazalarına karşı teyakkuzda

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 5 yılda trafik kazalarında önemli bir düşüş yakalanmış olmasına rağmen son zamanlarda şehirlerarası yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazalarında artış olduğuna dikkat çekerek, denetimlerin süreceğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, özellikle 2022 yılı ocak ayında mevsime bağlı olarak yaşanan olumsuz hava koşullarının etkisiyle D1/B1 yetki belgeli şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin geçen yılın aynı dönemine göre daha fazla trafik kazasına karıştığına dikkat çekildi. Ülkede son 5 yılda trafik kazalarında önemli bir düşüş trendi yakalanmış olmasına rağmen son zamanlarda şehirlerarası yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazalarında artış olduğu görüldüğü vurgulanan açıklamada, "Son 5 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100,7 artışla 275 trafik kazasına karıştığı ve bu kazalarda yüzde 136,4 artışla 26 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Aynı dönemde U-ETDS verilerine göre yolcu sayısı yüzde 100 artarak 14,8 milyon, sefer sayısı ise yüzde 53 artarak 1 milyon 145 bin olmuştur" denildi.

Trafik kazaları incelendiğinde uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybıyla kazaların günün 02.00-08.00 saatleri arasında daha yoğun meydana geldiği, şoförlerin yol ve hava şartlarına uygun olarak araç kullanmamalarından kaynaklı yoldan çıkma, devrilme, arkadan çarpma şeklinde kazalara karıştıkları, yolcuların ise emniyet kemeri takmadıklarından araç içinde/dışında savrulmak suretiyle yaralandıkları ve buna bağlı kaza sonuçlarının ağırlaşmasına sebep olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Kazaların önlenmesi ve artan seyahat talebinin daha güvenli karşılanması amacıyla trafik birimlerince otobüs terminallerinde ve güzergahlarda kış lastiği başta olmak üzere firmaların ve şoförlerin tedbirleri almış olarak seyahate başlamaları için gerekli kontrollerin yapıldığı, hava ve yol durumuna uygun seyretmeleri, hız, çalışma ve dinlenme sürelerine uymada hassasiyet göstermeleri yönünde tüm firmalar ve şoförlerin uyarıldığı kaydedildi. Ayrıca trafik personelince otobüslere binilmek suretiyle yolculara seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirmeler yapıldığı ifade edildi. Açıklama şöyle devam etti:

"Karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasında şoförlerin trafik kurallarına uymaları, firma sahiplerinin otobüslerin kış bakımları yapılmış ve lastikleri uygun olan araçları sefere göndermeleri, yolcuların ise seyahat süresince emniyet kemerlerini takmaları hatırlatılır, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli üst seviyede tutulması ve kurallara uyma alışkanlığının kazandırılması için denetimlere etkin, sürekli ve yoğun şekilde devam edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa