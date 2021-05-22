Son dakika haberi... Emniyet müdüründen duygulandıran hareket
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Son dakika haberi... Emniyet müdüründen duygulandıran hareket

Son dakika haberi... Emniyet müdüründen duygulandıran hareket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de gece saatlerinde yapılan çalışmaları denetleyen Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, sokaklarda bulunan köpeklere mama verme anları sosyal medyada paylaşılınca beğeni aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gece saatlerinde yapılan çalışmaları denetleyen Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, sokaklarda bulunan köpeklere mama verme anları sosyal medyada paylaşılınca beğeni aldı.

Düzce'de Korona virüs salgını nedeni ile şehrin muhtelif noktalarında yapılan denetimleri inceleyen Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ın yaptığı hareket sosyal medyada büyük beğeni aldı. İstanbul caddesi üzerinde il Emniyet Müdür yardımcısı Jesmin Ekedal ile birlikte yapılan denetimleri inceleyen Emniyet Müdürü Akkaplan, sokak hayvanlarının aç olduğunu fark etti. Hemen aracının bagajında bulundurduğu mamayı çıkartan Akkaplan sokak hayvanlarını besledi. Bu anları fotoğraflayan bir vatandaş durumu sosyal medyada paylaşmasının ardından gönderi büyük beğeni aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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