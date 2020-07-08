Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Taksim'de incelemelerde bulunuyor (1)
Son dakika habere göre İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulunuyor.
08.07.2020 17:34 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:12
İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulunuyor. Aktaş, Gezi Parkı'nda güvenlik amaçlı bekletilen polis ekiplerini de ziyaret etti.
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Kaynak: DHA