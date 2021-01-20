Son dakika haberi: Emniyet Müdürü Alper'den Trabzon Gazeteciler Cemiyetine ziyaret
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Son dakika haberi: Emniyet Müdürü Alper'den Trabzon Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

20.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:17
Son dakika haberi: Emniyet Müdürü Alper'den Trabzon Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

Son dakika haberler: Trabzon Emniyet Metin Alper, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trabzon Emniyet Metin Alper, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Beraberinde, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Salih Turalı, Of Emniyet Müdürü Rafet Kantar, Beşikdüzü Emniyet Müdürü Alper Güneş ve Vakfıkebir Emniyet Müdürü Erdal Ergüven ile birlikte Trabzon Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Alper, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersan Küçük ve basın mensuplarıyla sohbet etti.

Alper, Trabzon'da son kısıtlama tedbirleriyle birlikte Kovid-19 vaka sayılarında 3'te 2 oranında azaldığını belirterek, Trabzon Emniyet Müdürlüğü personellerinden şu anda 20 pozitif ve 8 temaslı vaka bulunduğunu söyledi.

Trabzon'un asayiş istatistiklerinde Türkiye genelinde en huzurlu iller arasında 12. sırada olduğunu aktaran Alper, şu anda mücadelenin temelini pandemi ve kısıtlama kararlarının oluşturduğunu aktardı.

Alper, Yat Limanı'nda bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün işletmesinin de Emniyet Müdürlüğü'ne devredileceğini belirterek, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından işletmesinin yapılacağını söyledi.

Alper, ayrıca Pelitli Mahallesi'nde yapılan Emniyet Müdürlüğü binasının mayıs ayında hizmete başlayacağını sözlerine ekledi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alper ve emniyet teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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