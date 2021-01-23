Son dakika haberi! Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Son dakika gelişmesine göre Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.