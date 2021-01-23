Son dakika haberi! Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.
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Son dakika haberi! Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

23.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:00
Son dakika haberi! Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı

Son dakika gelişmesine göre Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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