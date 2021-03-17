Son dakika haberi | Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adrese eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
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Son dakika haberi | Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adrese eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

17.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:09
Son dakika haberi | Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adrese eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Son dakika 3. sayfa haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adrese eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adrese eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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