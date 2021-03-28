Son dakika haberi! Emlakçıyı öldüren eski uzman çavuş, saklandığı evde yakalandı
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Son dakika haberi! Emlakçıyı öldüren eski uzman çavuş, saklandığı evde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Emlakçıyı öldüren eski uzman çavuş, saklandığı evde yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'da sokak ortasında tartıştığı emlakçı Akın Ç.'yi tabancayla ile vurarak öldüren eski uzman çavuş Ercan D., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

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ANKARA'da sokak ortasında tartıştığı emlakçı Akın Ç.'yi tabancayla ile vurarak öldüren eski uzman çavuş Ercan D., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Akın Ç'nin iş ortağını da öldürmeyi planladığı belirlenen Ercan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 4 gün önce gece saatlerinde Yenimahalle ilçesini bağlı Pamuklar Mahallesi, Seval Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada, emlakçı Akın Ç. tabancayla vurularak ağır yaralandı. Akın Ç. ambulansla kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akın Ç'nin birlikte iş yaptığı eski uzman çavuş Ercan D. tarafından öldürüldüğünü belirledi. Ercan D. ile Akın Ç'nin geçmişte birlikte iş yaptığı, olayın alacak-verecek meselesi nedeniyle yaşandığını tespit edildi. Cinayet şüphelisi Ercan D'nin Keçiören Subayevleri Mahallesi'nde teyzesinin oğluna ait adreste saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda Ercan D. yakalanarak, gözaltına alındı.Evde yapılan aramada, Ercan D'nin cinayette kullandığı tabanca da ele geçirildi.  Öte yandan Ercan D'nin, Akın Ç'nin iş ortağını da öldürmeyi planladığı, polisin bu kişiyi olay sonrası korumaya alması nedeniyle başaramadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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