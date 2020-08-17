Son dakika haberi! Emirgan Korusu'nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı Son dakika 3. sayfa haberi: Emirgan Korusu'nda yangın çıkmasına neden olan işaret fişeğinin atılma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Emirgan Korusu'nda yangın çıkmasına neden olan işaret fişeğinin atılma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Sarıyer Emirgan Mahallesi Emirgan Korusu'ndaki İspark Yat Limanı'na 100 metre mesafede bulunan ağaçlık alanda dün saat 21.30 sıralarında yangın çıkmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda yangına çevreden atılan işaret fişeğinin neden olduğu belirlenmişti. İşaret fişeğini atan Vahap Ç. gözaltına alınmıştı. Yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde işaret fişeğinin atıldığı ve ağaçların üzerine düştüğü anlar yer alıyor. - İSTANBUL Kaynak: İHA