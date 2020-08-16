Son dakika haberi... Emirgan Korusu'nda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda çıkan yangın söndürüldü.
16.08.2020 22:09 | Son Güncelleme: 16.08.2020 22:12
Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda çıkan yangın söndürüldü.
Emirgan Korusu'nun sahile bakan bölümünde, nedeni henüz belirlenemeyen küçük çaplı bir yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
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Kaynak: AA