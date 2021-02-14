Son dakika haberi | Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı diledi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hain terör örgütünü lanetliyorum. Dualarımız, terörle mücadeleyi her şartta sürdüren kahraman Mehmetçiğimizle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu