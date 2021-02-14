Son dakika haberi | Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı diledi

14.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:38
Son dakika haberi | Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı diledi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hain terör örgütünü lanetliyorum. Dualarımız, terörle mücadeleyi her şartta sürdüren kahraman Mehmetçiğimizle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mahir Ünal Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Alişan Buse Varol Barış Manço Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Milli Şehit İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı diledi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 15:40:54. #1.15#
title