Son dakika haberi | Emine Erdoğan'dan "yarıyıl tatili" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni eğitim döneminde tüm çocukların okul sıralarında yeniden arkadaşlarıyla buluşmalarını umduğunu belirterek, öğrencilere "iyi tatiller" diledi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yarıyıl tatili dolayısıyla "#karne" etiketiyle paylaşımda bulundu.

İçinden geçilen zorlu salgın şartlarında öğretmenler, çocuklar ve velilerin ele ele vererek büyük bir başarıya imza attıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sabrın, azmin ve eğitim aşkının yeni boyutlarını gördük. Yeni eğitim döneminde, tüm çocuklarımızın okul sıralarında yeniden arkadaşlarıyla buluşmalarını umuyor, iyi tatiller diliyorum. Gönlü eğitim aşkıyla dolu eğitimcilerimize hususen şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu