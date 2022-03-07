Son Dakika | Emine Erdoğan'dan Milli Eğitim Bakanlığına "özel çocuklar" için materyal teşekkürü - Haberler

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Son Dakika | Emine Erdoğan'dan Milli Eğitim Bakanlığına "özel çocuklar" için materyal teşekkürü

AA - Kültür Sanat
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Son dakika kültür sanat haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, özel çocuklara özel eğitim materyallerini ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, özel çocuklara özel eğitim materyallerini ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel çocuklarımızın özel eğitim materyalleriyle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm Milli Eğitim camiasını tebrik ediyorum. Daha iyi bir gelecek, daha nitelikli bir eğitimle mümkün." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve özel çocuklar için sunulan imkanların anlatıldığı videoya da yer verdi.

Son Dakika | Emine Erdoğan'dan Milli Eğitim Bakanlığına özel çocuklar için materyal teşekkürü

Son Dakika | Emine Erdoğan'dan Milli Eğitim Bakanlığına özel çocuklar için materyal teşekkürü

Son Dakika | Emine Erdoğan'dan Milli Eğitim Bakanlığına özel çocuklar için materyal teşekkürü

AA - Kültür Sanat

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