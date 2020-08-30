Son dakika haberi | Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
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Son dakika haberi | Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tarihin her sayfasına kahramanlık hikayeleri yazdırmış, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır.

Son dakika haberi | Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
30.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:39

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tarihin her sayfasına kahramanlık hikayeleri yazdırmış, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter'dan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

"Cumhuriyetin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere millete bu muazzam zaferi yaşatan kahraman Türk ordusunu rahmetle ve şükranla andığını" belirten Emine Erdoğan, "Tarihin her sayfasına kahramanlık hikayeleri yazdırmış, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

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Kaynak: AA

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