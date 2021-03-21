Son dakika haberi: Emine Erdoğan'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
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Son dakika haberi: Emine Erdoğan'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

21.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:50
Son dakika haberi: Emine Erdoğan'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, herkesi, tüm down sendromlu bireylerin hayata eşit katılması için onların yanında yer almaya davet etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, herkesi, tüm down sendromlu bireylerin hayata eşit katılması için onların yanında yer almaya davet etti.

Emine Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Herkesi, tüm down sendromlu bireylerin hayata eşit katılması için onların yanında yer almaya davet ediyorum. Sevginin gücüyle birbirimize kenetlenmeyi diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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