EMİNE ERDOĞAN ÇOCUKLARA YÖNELEN KİRLİ ELLERE ASLA TOLERANSIMIZ YOKTUR
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EMİNE ERDOĞAN ÇOCUKLARA YÖNELEN KİRLİ ELLERE ASLA TOLERANSIMIZ YOKTUR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Her bir çocuk istismarı, kalbimizde onulmaz yaralar açıyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Her bir çocuk istismarı, kalbimizde onulmaz yaralar açıyor. Çocuklara yönelen kirli ellere asla toleransımız yoktur dedi.

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Koruyucu Aile Günü Tanıtımı' programına katıldı. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, şöyle konuştu.

Sözlerime, çocuk ve istismar kelimelerini yan yana, sıkça duyduğumuz şu günlerde yaşadığım tarifsiz üzüntü ile başlamak istiyorum. Her bir çocuk istismarı, kalbimizde onulmaz yaralar açıyor. Çocuklara yönelen kirli ellere asla toleransımız yoktur. Toplum olarak, tüm çocuklardan sorumlu olduğumuzu hiç unutmayalım. Bu yaraları, ortak bir şuurla aşabiliriz. İnanıyorum ki, bu suçları işleyenler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Devletimiz her zaman tüm imkanlarıyla, çocuklarının yanındadır. Toplumumuzda, dayanışma kültürünün kökleri, çok derinlere uzanır. Darülaceze, Darüşşafaka gibi kurumlarımız, şefkat mirasımızın korunduğu çatılardır. Çünkü insanın insana muhtaç olduğu gerçeği, damarlarımızda dolaşır. Herhangi bir sebeple, ailesinden uzak düşmüş çocuklarımız, devletimizin kurumlarında, her türlü imkan sağlanarak bakılıyor. Eğitimden psikolojik desteğe, spor, sanat gibi faaliyetlerden istihdama kadar, her alanda eksiksiz bir hizmet alıyorlar. Bugün, devletimizin himayesinde büyümüş gerek kamuda gerek özel sektörde çok iyi yerlere gelmiş nice insan var. Devletimizin şefkat eli, bu çocukları mutlu hikayelerin kahramanı haline getirdi. Ne kadar gurur duysak az. Yine de, çocukların aile ortamında büyümesi, önceliğimizdir.

'KORUYUCU AİLELERİMİZ, ÜLKEMİZİN TÜM İLLERİNE YAYILMIŞ DURUMDA'

Emine Erdoğan, koruyucu aile sisteminin yaygınlaşmasının çok önemli olduğunu belirterek, 2002'de koruyucu aile sayımız 515'ti. Bugün geldiğimiz noktada 6 bin 687 koruyucu ailemizin kanatları altında tam 8 bin 141 yavrumuz yaşıyor. Salgın gibi büyük bir afet döneminde bile bu yılın ilk yarısında 536 çocuğumuz, 437 ailemizin evladı olmuşlar. Bununla beraber, savaş, çatışma gibi sebeplerle göç etmiş ailelerin emaneti, evlatlarımız da var. Halihazırda 424 yabancı uyruklu çocuk, koruyucu aile hizmet modelinden istifade ediyor. Koruyucu ailelerimiz, ülkemizin tüm illerine yayılmış durumda. Şunu da mutlulukla ifade etmek isterim; ailelerimiz engelli yavrularımıza da sahip çıkıyor. 884 engelli çocuğumuz, koruyucu ailelerinin yanında huzur içinde yaşıyor. Bu çocukların içinde yüzde 100 engelli olanlar var. İster evli, ister bekar, bakanlığımızın şartlarına uyan herkes koruyucu anne, baba olabilir. Koruyucu ailelerimiz arasında, zaten çocuk sahibi olan ailelerimizin de sayıca fazla olduğunu belirtmek isterim diye konuştu.

'30 HAZİRAN'I 'KORUYUCU ANNE GÜNÜ' İLAN ETTİK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise yaptığı konuşmada, 30 Haziran'ı 'Koruyucu Anne Günü' ilan ettiklerini belirterek, şunları söyledi

Çocukları sevmek için çok fazla sebeplerimiz var. Benim için çocukları sevmenin bir sebebi de onların eşitlik algısıdır. 30 Haziran, bugüne kadar yapılan çalışmaların üzerine bir gün tayin ederek toplumsal farkındalığı biraz daha artırarak ve biraz daha kamuoyunun önüne çıkartarak koruyucu ailelik hizmetinin çalışmasının ne kadar önemli, hayati ve insana dair olduğunu anlatabilmek için ilan edilmiş bir gün. Bu çatının altında ilk toplantımızın ve ilk programımızın çocuklarla ilgili, üstelik koruyucu ailelik ile ilgili olması da benim bu sorumluluğu taşırken ki talihim olarak tarihe geçiyor. Bunun içinde ayrıca şükrediyorum.

Programın sonunda Bakan Yanık, Emine Erdoğan'a Himaye-i Etfal Cemiyeti Madalyası hediye etti.

EMİNE ERDOĞAN ÇOCUKLARA YÖNELEN KİRLİ ELLERE ASLA TOLERANSIMIZ YOKTUR
EMİNE ERDOĞAN ÇOCUKLARA YÖNELEN KİRLİ ELLERE ASLA TOLERANSIMIZ YOKTUR
EMİNE ERDOĞAN ÇOCUKLARA YÖNELEN KİRLİ ELLERE ASLA TOLERANSIMIZ YOKTUR
EMİNE ERDOĞAN ÇOCUKLARA YÖNELEN KİRLİ ELLERE ASLA TOLERANSIMIZ YOKTUR
EMİNE ERDOĞAN ÇOCUKLARA YÖNELEN KİRLİ ELLERE ASLA TOLERANSIMIZ YOKTUR
EMİNE ERDOĞAN ÇOCUKLARA YÖNELEN KİRLİ ELLERE ASLA TOLERANSIMIZ YOKTUR
EMİNE ERDOĞAN ÇOCUKLARA YÖNELEN KİRLİ ELLERE ASLA TOLERANSIMIZ YOKTUR
EMİNE ERDOĞAN ÇOCUKLARA YÖNELEN KİRLİ ELLERE ASLA TOLERANSIMIZ YOKTUR
EMİNE ERDOĞAN ÇOCUKLARA YÖNELEN KİRLİ ELLERE ASLA TOLERANSIMIZ YOKTUR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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EMİNE ERDOĞAN ÇOCUKLARA YÖNELEN KİRLİ ELLERE ASLA TOLERANSIMIZ YOKTUR - Haberler
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