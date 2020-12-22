Son dakika haberi | Emet'te trafik kazası: 4 yaralı
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Son dakika haberi | Emet'te trafik kazası: 4 yaralı

22.12.2020 23:24 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:28
Son dakika haberi | Emet'te trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emet-Tavşanlı karayolu İkibaşlı köyü yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Elitok yönetimindeki 06 BE 390 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Ali Yağ idaresindeki 43 ER 397 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mehmet Elitok ve Ali Yağ ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ramazan Yıldız ve Emrullah Meşe yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Son dakika haberi | Emet'te trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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