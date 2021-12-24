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Son dakika haberi | Emet'te samanlık yangını

Son dakika haberi | Emet'te samanlık yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'nın Emet ilçesinde bir köyde çıkan samanlık yangını paniğe sebep oldu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde bir köyde çıkan samanlık yangını paniğe sebep oldu.

Yarış köyünde dün gece Mehmet Can'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler su tankeri ile yaptı. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan Emet, Hisarcık ve Çavdarhisar belediyeleri ile Eti Bor itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik uğraşı sonucu söndürüldü. Yangın sonunda samanlık kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA

Son dakika haberi | Emet'te samanlık yangını

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