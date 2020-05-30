Son dakika haberi! Emekli polis korona virüsten yaşamını yitirdi
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Son dakika haberi! Emekli polis korona virüsten yaşamını yitirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Derince Başiskele ilçesinde yaşayan emekli polis memuru korona virüs nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika haberi! Emekli polis korona virüsten yaşamını yitirdi
30.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:02

Kocaeli'nin Derince Başiskele ilçesinde yaşayan emekli polis memuru korona virüs nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Başiskele ilçesi Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası, emekli polis memuru Fahri Gemici(58) rahatsızlığı nedeni ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede Gemici'nin tedbir amacı ile yapılan korona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Gemici, tedavi altına alındı. Yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Gemici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınlarını yasa boğan Gemici'nin cenazesi memleketi Düzce'ye gönderildi. Gemici'nin cenazesi Düzce Gülormanı köyü mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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