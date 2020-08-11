Son dakika haberi! Emekli eğitim müfettişi, gençler okuma alışkanlığı kazansın diye 76 yaşında kütüphane kurdu
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Son dakika haberi! Emekli eğitim müfettişi, gençler okuma alışkanlığı kazansın diye 76 yaşında kütüphane kurdu

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın merkeze 85 kilometre uzaklıktaki Karacasu ilçesinde yaşayan emekli Eğitim Müfettişi Pedagog Halil İbrahim Kambak, öğrencilerin okuma alışkanlığının yeterli düzeyde olmadığını görmesi üzerine büyük bir emek ve maddi kaynak ayırarak Nacıpınar Yaylasına kütüphane kurdu.

Son dakika haberi! Emekli eğitim müfettişi, gençler okuma alışkanlığı kazansın diye 76 yaşında kütüphane kurdu
11.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:24

Aydın'ın merkeze 85 kilometre uzaklıktaki Karacasu ilçesinde yaşayan emekli Eğitim Müfettişi Pedagog Halil İbrahim Kambak, öğrencilerin okuma alışkanlığının yeterli düzeyde olmadığını görmesi üzerine büyük bir emek ve maddi kaynak ayırarak Nacıpınar Yaylasına kütüphane kurdu. Özverisi ve fedakarlığı ile takdir toplayan Kambak, halka açık bu özel kütüphaneyi çeşitli şehirlerden gönderilen kitaplarla zenginleştirdi.

Gerek öğretmenlik gerek eğitim müfettişi olarak 42 yıl eğitim camiasına hizmet eden Halil İbrahim Kambak, öğrencilere ve gençlere bir şeyler kazandırma, topluma faydalı işler yapma çalışmalarının hayatın her döneminde devam edeceğini gösterdi. Asırlık çınar ağaçlarıyla kaplı yaylanın temiz havasının sonuna kadar hissedildiği Nacıpınar Yaylasına 120 bin lira gibi bir maddi kaynak harcayarak kütüphane kuran Kambak, kütüphanenin yanı sıra ortak bahçe içerisinde çay ocağı ve pide fırınının da yer aldığını dile getirdi. İşletmesinden bir kar beklentisi olmadığını söyleyen Kambak, kütüphanenin yönetiminin tamamen kendisinde olacağını, çay ocağı ve pide fırınını ise bu işleri yapabilecek işletmecilere kiralayacağını dile getirdi.

"Okuyan insan sulanan çiçeğe benzer"

Kısa bir süre içerisinde klasiklerden yeni çıkanlara, tarihi araştırma kitaplarından roman, öykü ve şiire kadar bin 500'e yakın kitabın kütüphanede yerini aldığını ifade eden Halil İbrahim Kambak, "Okuyan insan sulanan çiçeğe benzer. Nasıl ki sulanmayan çiçek solarsa okumayan beyin de öyle solar. Ben eminim ki bir bu kadar daha kitap gelecek. Belki 3 bini geçecek. PTT Kargo'da bekleyen kitaplar var. Yakın arkadaşlarımdan gelecek kitaplar var" dedi.

Kambak, "Burayı gençlerimize, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, aradıkları kitapları bulabilecekleri bir ortam oluşturmak için açtık. Tüm Karacasuluları ve kitapseverleri bekliyoruz" dedi.

Üniversite öğrencilerinin kitap okumadığını görmesi üzerine böyle bir kütüphane kurmaya karar verdiğini söyleyen Kambak, "Bu beni çok üzdü. Ben günde ne kadar yorgun olsam da günde bir saat mutlaka okurum. Burası satılıktı, düşündüm taşındım, satın aldım. Belki Türkiye'de ilktir. Ben burayı kütüphane açmak için yaptım. Burayı ayağa kaldırıp kütüphaneyi açmak için çay ocağını da fırını da tamir etmek zorunda kaldım. Karacasu'daki üniversite öğrencilerinin de olması gereken okuma alışkanlığını kazansın, birbirlerini ikna etsinler, örnek olsunlar, teşvik etsinler bunu istiyorum. Çünkü buradaki öğrencilerle konuştuğumda okumaya ihtiyaçları olduğunu gördüm" dedi.

Yayla manzarasında kitap keyfi

Üniversite öğrencilerinin kütüphaneye ilgilerini arttırmak için çaba sarf edeceğini ifade eden Kambak, "Havası Kahvederesi'nden kat kat iyi. Orada günün belli saatinde acayip bir sıcak oluyor, burada o yok. Kahvederesi'nde kahveye ait bir fırın yok ama burada var. Manzaramız güzel, her an böyle koyu bir gölge var. Burayı kendim çalıştıracak olursam okumaya gelen insanlardan çay parası bile almayacağım. Eğer fırını biri çalıştıracak olursa da ben üniversite öğrencilerinin bu kütüphaneye ilgilerini arttırmak için her türlü çabayı sarf edeceğim" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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