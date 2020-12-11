Son dakika haberi! Emekli doktor Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
11.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:22
Son dakika haberi: Beypazarı'nda bir dönem görev yapan emekli doktor Sabiha Ercan 88 yaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Beypazarı'nda bir dönem görev yapan emekli doktor Sabiha Ercan 88 yaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hematoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Sabiha Ercan, emekli olduktan sonra Beypazarı ilçesinde yaşamını sürdürdü.
Akrabası Hüseyin Doğan, Dr. Sabiha Ercan'ın koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak