Son dakika haberi | Emekli doktor kazada hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Emekli doktor kazada hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Emekli doktor kazada hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Tunay Yazıcı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada panelvanın çarptığı emekli doktor 81 yaşındaki Bayram Çilingir, yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada panelvanın çarptığı emekli doktor 81 yaşındaki Bayram Çilingir, yaşamını yitirdi.

Kaza,  saat 17.00 sıralarında Şehitler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S. Ç. yönetimindeki 20 BA 873 plakalı panelvan, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli doktor Bayram Çilingir'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, 1 çocuk babası Çilingir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çilingir'in cenazesi Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü S.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi | Emekli doktor kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Emekli doktor kazada hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tunay Yazıcı

TIR'IN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ ELİF NUR HAYATINI KAYBETTİ
TIR'IN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ ELİF NUR HAYATINI KAYBETTİ
Dolmuş şoförünün özel halk otobüsünün çarpmasıyla öldüğü kaza kamerada
Dolmuş şoförünün özel halk otobüsünün çarpmasıyla öldüğü kaza kamerada
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Mesut Akusta Demet Akalın Seren Serengil
Spor Muslera Gervinho Mesut Özil Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Emekli doktor kazada hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 21:43:41. #1.14#

title