Son dakika haberi: Emekli çift, yangın ve sel felaketi mağdurlarına 150 bin TL bağışladı

Son dakika yaşam haberine göre Türkiye'de yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanı Kararı ile başlatılan insani yardım...

Türkiye'de yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanı Kararı ile başlatılan insani yardım kampanyası yoğun ilgi görüyor. Aydın'da emekli bir çift kampanyaya destek olmak için 150 bin lira bağış yaptı.

Aydın Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulan yardım kampanyasına Çine ilçesine bağlı Kahraman köyünde yaşayan 1938 doğumlu Kamil Özmen ve eşi Nuray Özmen tarafından 150 bin Türk Lirası yardım yapıldı.

Sel felaketleri bir yandan, yangınlar bir yandan ülkenin desteğe çok ihtiyacı olduğunu gördüklerini belirten Özmen ailesi, ekonomik durumu uygun olan herkesin yardım etmesi gerektiğini düşündükleri için kampanyaya destek verdiklerini söylediler. Özmen çifti, "Devletimiz özveriyle çalışıyor, onlara da destek olmak istedik. İnsan insan oldukça mutlu olur. Biz de insanlığımızı yaptık" diye konuştular.

Yardımsever Özmen ailesine teşekkür eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise, "Kamil ve Nuray Özmen ailesi Cumhurbaşkanımızın yardım kararı çerçevesinde AFAD Başkanlığına 150 bin Türk Lirası yardımda bulunmuşlardır. Ailemizi kutluyorum, böylesine önemli bir yardımı böylesine hassas bir dönemde yaparak yardımlaşmayı çok güzel bir şekilde ortaya koymuşlardır. Kendilerine çok teşekkür ediyor, bu örnek davranışlarından dolayı kendilerine bir teşekkür belgesini takdim ediyorum. Burada bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız adına sizlere tekrar teşekkür ediyoruz" diyerek, duyarlı halkın dayanışma içinde olduğunu kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı