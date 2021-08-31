Son dakika haberi... Emekli bankacıya kahvehane önünde silahlı saldırı

Son dakika haber... BURSA'da emekli bankacı Ferit K., kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı.

BURSA'da emekli bankacı Ferit K., kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Ferit K., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09: 00 sıralarında Gemlik ilçesine bağlı Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli bankacı Ferit K.'ya kahvehaneden çıktığı sırada motosikletten ateş açıldı. Bacağına kurşun isabet eden Ferit K., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ferit K. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut