Son dakika haberi... Emekli astsubay evinde ölü bulundu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde emekli astsubay Muammer Özgün (63), evinde başından tabancayla vurularak, ölmüş halde bulundu. Özgün'ün beylik tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendisini vurduğu tahmin ediliyor.

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşayan Gülay Özgün, 6 Mart Cumartesi günü pazar alışverişi yapıp evine döndü. Özgün, eve girdiğinde emekli astsubay eşi Muammer Özgün'ü salonda başından tabancayla vurulmuş, halde buldu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Muammer Özgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.Komşusundan tabancasını temizlemek için aparat aldığı belirtilen Özgün'ün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Muammer Özgün'ün tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendisini vurmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN