Son dakika haberi... Emekli astsubay evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Emekli astsubay evinde ölü bulundu

08.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:38
Son dakika haberi... Emekli astsubay evinde ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde emekli astsubay Muammer Özgün (63), evinde başından tabancayla vurularak, ölmüş halde bulundu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde emekli astsubay Muammer Özgün (63), evinde başından tabancayla vurularak, ölmüş halde bulundu. Özgün'ün beylik tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendisini vurduğu tahmin ediliyor.

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşayan Gülay Özgün, 6 Mart Cumartesi günü pazar alışverişi yapıp evine döndü. Özgün, eve girdiğinde emekli astsubay eşi Muammer Özgün'ü salonda başından tabancayla vurulmuş, halde buldu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Muammer Özgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.Komşusundan tabancasını temizlemek için aparat aldığı belirtilen Özgün'ün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Muammer Özgün'ün tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendisini vurmuş olabileceği değerlendiriliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Meghan Markle Demet Özdemir
Spor Ünal Karaman Cüneyt Çakır Ali Şansalan Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Emekli astsubay evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:53:03. #1.16#
title