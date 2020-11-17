Son dakika haberi | Elvan: "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz"
17.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:34
Son dakika haberine göre Elvan: "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz"
Elvan: "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır