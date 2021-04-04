Son dakika haberi: Elindeki sigara ile uyuyunca yangın çıkı
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Son dakika haberi: Elindeki sigara ile uyuyunca yangın çıkı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Elindeki sigara ile uyuyunca yangın çıkı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde elinde sigara ile uyuyakalan adam, yangın çıkmasına sebep oldu.

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Elindeki sigara ile uyuyunca yangın çıkı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde elinde sigara ile uyuyakalan adam, yangın çıkmasına sebep oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye, 1. kattaki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen adam, elinde yanan sigara ile uyuyunca yangına sebep oldu. Yangın sırasında uyuyan şahıs, dumanları görünce kendisini dışarıya attı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi: Elindeki sigara ile uyuyunca yangın çıkı
Son dakika haberi: Elindeki sigara ile uyuyunca yangın çıkı
Son dakika haberi: Elindeki sigara ile uyuyunca yangın çıkı
Son dakika haberi: Elindeki sigara ile uyuyunca yangın çıkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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