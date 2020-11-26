Son dakika haberi | Elif teyze, çok istediği tekerlekli sandalyesine kavuştu

Son dakika gelişmesine göre Şehitkamil Belediyesi, geçmişte geçirmiş olduğu bir rahatsızlıktan dolayı kısmi felçlik geçirerek bedensel engelli olan Elif Büyükçelebi'ye çok istediği tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Şehitkamil Belediyesi, geçmişte geçirmiş olduğu bir rahatsızlıktan dolayı kısmi felçlik geçirerek bedensel engelli olan Elif Büyükçelebi'ye çok istediği tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Elif Büyükçelebi, kendisine bu mutluluğu yaşatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Şehitkamil Belediyesi, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya devam ediyor. Hediye ettiği tekerlekli sandalyelerle engelli vatandaşlar için yeni bir hayatın başlangıcına olanak sunan Şehitkamil Belediyesi, son olarak Boyno Mahallesi'nde kızı Türkan Yılmaz ile birlikte yaşayan bedensel engelli Elif Büyükçelebi'yi ziyaret ederek, çok istediği tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Elif Büyükçelebi, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

"Çok teşekkür ediyorum"

Annesinin mutluluğuna ortak olan Türkan Yılmaz, "Annem, geçmişte geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı kısmi felçlik sonucu bedensel engelli kaldı. Maddi durumumuz yeterli olmadığı için tekerlekli sandalye alamıyorduk. Annem, şu an böbrek ve kalp hastası olduğu için hastaneye gidip gelmekte büyük zorluklar çekiyorduk. Şehitkamil Belediyemizin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı yaptığını duydum ve belediyemize bu konuda istekte bulundum. Sağ olsun belediyemizden ekipler, bugün annemin çok istediği tekerlekli sandalyeyi getirerek hediye ettiler. Bundan dolayı çok mutluyum. Belediye Başkanımıza, annemin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi hediye ettiği için çok teşekkür ediyorum. Allah, Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı