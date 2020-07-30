Son dakika haberi... Elektrikli bisikletten düşerek başını kaldırıma çarpan kişi öldü
Son dakika güncel haberi... Adana'da kullandığı elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu düşerek başını kaldırıma çarpan kişi hayatını kaybetti.
30.07.2020 22:26 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:02
Adana'da kullandığı elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu düşerek başını kaldırıma çarpan kişi hayatını kaybetti.
Alper Topçil idaresindeki elektrikli bisiklet, Adana Ceyhan karayolu Asri Mezarlık önünde sürüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak devrildi.
Başını kaldırıma çarpan Topçil, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Topçil'in yakınları sinir krizi geçirirken yapılan incelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA