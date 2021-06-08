Son dakika haber! OSMANİYE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
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Son dakika haber! OSMANİYE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... OSMANİYE'de park halindeki 2 elektrikli bisikleti çalan 3 şüpheliden 1'i polis ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE'de park halindeki 2 elektrikli bisikleti çalan 3 şüpheliden 1'i polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 25 Mayıs'ta, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14015 Sokak'ta meydana geldi. Site bahçesine park ettikleri elektrikli bisikletlerinin yerinde olmadığını fark eden 2 kişi, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin A.E., D.G. ve N.G. olduğunu belirledi. Şüphelilerden A.E. yakalanarak emniyete getirilirken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haber! OSMANİYE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haber! OSMANİYE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haber! OSMANİYE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haber! OSMANİYE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haber! OSMANİYE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haber! OSMANİYE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haber! OSMANİYE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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