Son dakika haberi! Elektrik tellerine takılan güvercin yangına neden oldu
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Son dakika haberi! Elektrik tellerine takılan güvercin yangına neden oldu

Son dakika haberi! Elektrik tellerine takılan güvercin yangına neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Adıyaman'da, elektrik tellerine takılarak telef olan güvercin yangına neden oldu.

Adıyaman'da, elektrik tellerine takılarak telef olan güvercin yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler mahallesi Eğriçay Parkı yakınlarında elektrik tellerine çarpan güvercin akıma kapıldı. Elektrik akımına kapılarak telef olan ve daha sonra alev alan güvercin yerde bulunan kuru otların arasına düştü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası yangın söndürüldü. - ADIYAMAN

Son dakika haberi! Elektrik tellerine takılan güvercin yangına neden oldu
Son dakika haberi! Elektrik tellerine takılan güvercin yangına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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