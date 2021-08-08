Son dakika haberi | Elektrik tellerinde akıma kapılan karga, yangına sebep oldu
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Son dakika haberi | Elektrik tellerinde akıma kapılan karga, yangına sebep oldu

Son dakika haberi | Elektrik tellerinde akıma kapılan karga, yangına sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kırklareli'nde elektrik tellerinde akıma kapılan karga yangına sebep oldu.

Kırklareli'nde elektrik tellerinde akıma kapılan karga yangına sebep oldu. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerinde söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesi Tozaklı köy yolu üzerinde bulunan elektrik tellerine karga kondu. Elektrik tellerinde bir anda akıma kapılan karga yanarak tarlaya düştü. Düşmesi sonucu tarlada yangın çıktı. Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makinaları sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. - KIRKLARELİ

Son dakika haberi | Elektrik tellerinde akıma kapılan karga, yangına sebep oldu
Son dakika haberi | Elektrik tellerinde akıma kapılan karga, yangına sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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