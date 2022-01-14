Son dakika haberi | Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında öldü

Son dakika haberi | Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında öldü
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaralanan Ahmet Acar (74) teravi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaralanan Ahmet Acar (74) teravi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Saliha Acar'ın (57) tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Narlıkuyu Mahallesi'nde dün bir apartmanın giriş katındaki dairede, Saliha-Ahmet Acar çiftinin ısınmak için yaktığı elektrikli soba devrilince yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yaralanan Acar çifti, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Acar, bu sabah, yaşamını yitirdi. Ahmet Acar'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Saliha Acar'ın tedavisi ise sürüyor.


Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)

Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)

 Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi

Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi

 İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı

İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title