Son dakika haberi: 'Elektrik kesintisi' protestosunda jandarmaya taş atan 2 kişiye gözaltı

Son dakika gündem haberi: ŞANLIURFA'da, elektrik kesintileri nedeniyle arazilerini sulayamadıkları için ekinlerinin kuruduğunu ileri süren bir grup çiftçi, traktörle yol kapattı.

ŞANLIURFA'da, elektrik kesintileri nedeniyle arazilerini sulayamadıkları için ekinlerinin kuruduğunu ileri süren bir grup çiftçi, traktörle yol kapattı. Yolu açmayan grupta bulunan ve kendilerini uyaran jandarmaya taş açan 2 çiftçi, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da bir grup çiftçi, elektrik kesintileri nedeniyle arazideki ekinlerinin kuruduğunu öne sürerek, Şanlıurfa- Viranşehir yolunda eylem yaptı. Dağyanı Mahallesi yakınlarında traktörlerle yolu trafiğe kapatan 300'e yakın çiftçi, sorunlarının giderilmesini istediklerini söyledi. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ekipleri, yolun açılması için çiftçileri uyardı. Bu sırada jandarma ekipleri ile çiftçiler arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli gerginlikte grupta bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerine taş attı. Jandarma, taş attığını belirlediği 2 çiftçiyi gözaltına aldı. Jandarmaların ikna etmesinin ardından çiftçiler, yaklaşık 1 saat trafiğe kapattıkları yoldan traktörleriyle ayrılarak eylemlerini sonlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul