Son dakika haberi: Elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde komşusunun kablosunu değiştirmek için elektrik direğine çıkan bir kişi düşerek hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde komşusunun kablosunu değiştirmek için elektrik direğine çıkan bir kişi düşerek hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyetköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşusuna ait elektrik kablosunu değiştirmek için yaklaşık 7 metre uzunluğundaki direğe tırmanan Fatih Şenyurt, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şenyurt'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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