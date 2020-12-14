Elektrik direğindeki yangın paniğe neden oldu
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Elektrik direğindeki yangın paniğe neden oldu

14.12.2020 07:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 07:31

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yanan elektrik direği paniğe neden oldu.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yanan elektrik direği paniğe neden oldu.

Dumlupınar Mahallesi Efes Sokak'taki elektrik direği, henüz öğrenilemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, binada oturanları önce tahliye etti.

Ardından elektriği kesen ekipler, sönen elektrik direğini, su ve köpükle soğuttu.

Elektrik direğindeki yangının söndürülmesiyle binada oturanlar evlerine döndü.

Elektrik direğindeki yangın paniğe neden oldu
Elektrik direğindeki yangın paniğe neden oldu
Elektrik direğindeki yangın paniğe neden oldu
Elektrik direğindeki yangın paniğe neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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