Son dakika... ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ
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Son dakika... ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hat bağlamak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mehmet Ali Kökçü (35), yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hat bağlamak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mehmet Ali Kökçü (35), yaşamını yitirdi. Kökçü'nün direkte asılı cesedi itfaiye ekiplerince indirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çamköy Mahallesi Demirbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Elektrik bakım işçisi Mehmet Ali Kökçü, hat bağlamak için elektrik direğine çıktı. Akıma kapılarak direkte asılı kalan Kökçü'yü görenler, 112 Acil Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzere bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akıma kapılarak hayatını kaybeden Mehmet Ali Kökçü'nün cesedi, itfaiye ekiplerince asılı kaldığı direkten indirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken Mehmet Ali Kökçü'nün cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika... ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika... ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika... ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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