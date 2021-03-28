Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan Hikmet Oğuzhan, arıza nedeniyle yüksek gerilim hattı direğine tırmandığı sırada akıma kapıldı. Oğuzhan, birlikte çalıştığı yakınları tarafından halatla indirildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, Oğuzhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polis, olay yerinde incelemede bulundu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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