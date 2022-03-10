Son dakika haberi: Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı

GAZİANTEP (İHA) - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı

GAZİANTEP Gaziantep'te elektrik üretim ve dağıtım merkezinde elektrik trafolarını sökmeye çalışan iki işçi, yüksek gerilim hattına kapıldı. Yaşanan feci olay sonrası bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi de ağır yaralandı. Olay sonrası ihmal olup olmadığı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinden önce Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir elektrik üretim ve dağıtım merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'deki yetkili firmadan geldiği öğrenilen elektrik işçileri, merkezdeki trafoları sökerek başka bir bölgeye taşımak isterken iki işçi yüksek gerilim hattına kapıldı. Yaşanan feci olay sonrası yüksek gerilim hattına kapılan işçiler Özkan Tüzün ile Yılmaz Aygül ağır yaralandı.

Bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı

Yaşanan olay sonrası çevredeki diğer işçiler tarafından 112 Acil Çağrı hattına ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede ağır yaralanan Özkan Tüzün'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı diğer işçi Yılmaz Aygül ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Cenazesi memleketi İzmir'e gönderilecek

Hayatını kaybeden Özkan Tüzün'ün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi İzmir'e gönderilecek.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.