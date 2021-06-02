Son dakika haberi: ElectroNeek, A serisi finansman turunda 20 milyon dolar yatırım aldı
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Son dakika haberi: ElectroNeek, A serisi finansman turunda 20 milyon dolar yatırım aldı

Son dakika haberi: ElectroNeek, A serisi finansman turunda 20 milyon dolar yatırım aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre ElectroNeek, RPA teknolojisine erişimi demokratikleştirmek için A Serisi finansman turunda 20 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.

ElectroNeek, RPA teknolojisine erişimi demokratikleştirmek için A Serisi finansman turunda 20 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.

Yönetilen servis sağlayıcıları (MSP) ve bilgi işlem (IT) takımları için önde gelen robotik süreç otomasyon (RPA) platformlarından biri olan ElectroNeek, AICPA'nın ve mevcut yatırımcılar olan Yellow Rockets.vc, Dragon Capital, I2BF, Angelsdeck, Gokul Rajaram ve diğerlerinin katıldığı Baring Vostok'un yönetimindeki A Serisi finansman turunda 20 milyon dolar arttırdığını duyurdu. Bu yeni fon girişi ile beraber şirketin değerinin 100 milyon doları aştığı belirtildi.

Konuyu değerlendiren ElectroNeek CEO'su ve kurucu ortağı Sergey Yudovskiy, "Covid-19 pandemisi şirketlerin önceliklerini daimi olacak şekilde yeniden şekillendirdi. İş yöneticileri için, kilit meselelere odaklanabilmek açısından fiyatları iyileştirme ve gereksiz sıradan işleri azaltmak önemli hale geldi. Şirketimiz, tam olarak bunlara yardımcı olabilmesi için oluşturuldu. Baring Vostok ile işbirliğimiz ve mevcut yatırımcılarımızın sürekli desteği, Electro Neek hiperotomasyon ekosistemine daha çok MSP ve her büyüklükte şirketleri getirmemize olanak sağlayacak. Bu bizi RPA teknolojisinin ivmelenmekte olan benimsenmesinde ileriye taşıyacak, anlamlı bir değişim oluşturmamıza ve her büyüklükteki şirkete gerçek yardımı sağlamamıza imkan verecek" dedi.

Baring Vostok ortaklarından Maxim Loginov şöyle konuştu: "Şirket, zaten kurulu olan bir pazarda özgün ürün ve dağıtım stratejisi kullanan bir şirket örneğidir. Onun kurucuları, Fortune 500 şirketlerinin yüzde 80'inden fazlasında dayanıklılığını kanıtlayan RPA teknolojisine erişimi demokratikleştirmeye kararlıdırlar. Şirket, tüm pazar için giriş engellerini önemli ölçüde düşürüyor ve bizim başından beri çizdiğimiz misyonumuz olan, kolay kullanımlı düşük kod platformu kurarak yeni RPA geliştiricilerini destekliyor. Güçsüzlere yatırım yapan uzun bir geçmişe sahip olmanın sonucunda endüstri öncüsü haline bir fon olarak umuyoruz ki, şirket bu yeni finansman ile RPA endüstrisinde çok ihtiyaç duyulan yeniliği getirme vizyonunu tamamlamaya bir adım daha yaklaşacak". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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