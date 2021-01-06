Son dakika: Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendi
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Son dakika: Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendi

06.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:25
Son dakika: Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendi

Gelen son dakika haberine göre Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendiTRABZON ve Erzincan polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, 974 uyuşturucu hap ile 978 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendi

TRABZON ve Erzincan polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, 974 uyuşturucu hap ile 978 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucuları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımda kullandığı 'çatur çutur devam' sözüyle sergiledi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timleri, Doğu illerinden kentte uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine iki aracı takibe aldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortaklaşa operasyonda araçlar, Trabzon il sınırları içinde durduruldu. Araçlarda narkotik köpeği 'Atlas' ile yapılan aramada; 2 parça halinde toplam bin 960 ecstasy hap, 14 captagon hap ve 2 parça halinde toplam 978 gram skunk ele geçirildi. Ekipler, şüpheli T.K. ve E.A.'yı gözaltına aldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucu maddeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile mücadele için yaptığı paylaşımda kullandığı 'çatur çutur devam 2021' sözüyle sergiledi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede gelinen nokta hakkında bilgi verip, "2020'de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti! 229.156 kişi gözaltı, 23.693 kişi tutuklandı, 23 milyar TL değerinde 114.509.227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi. Ölümler ise 2017'de 941 iken 175'e düştü. 'Bataklık' dahil 158.674 operasyon yapıldı. Çatır çutur devamö ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendi
Son dakika: Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendi
Son dakika: Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendi
Son dakika: Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendi
Son dakika: Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendi
Son dakika: Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendi
Son dakika: Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendi
Son dakika: Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendi
Son dakika: Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendi
Son dakika: Ele geçirilen uyuşturucu Bakan Soylu'nun, 'Çatur çutur devam' sözüyle sergilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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