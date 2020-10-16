Son dakika haberi! Elbistan'da bulunan Kız Kalesi, turizme kazandırılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Elbistan'da bulunan Kız Kalesi, turizme kazandırılacak

16.10.2020 16:27 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:27
Son dakika haberi! Elbistan'da bulunan Kız Kalesi, turizme kazandırılacak

Son dakika gündem haberi: KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki Roma Dönemi'nden kalma Kız Kalesi'ni turizme kazandıracaklarını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki Roma Dönemi'nden kalma Kız Kalesi'ni turizme kazandıracaklarını söyledi.

İlçe bağlı Kalealtı Mahallesi'ndeki hakim bir tepede buluna ve hiçbir kitabesi bulunmadığından Roma Dönemi'nde yapıldığı tahmin edilen Kız Kalesi, 2016'da Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edildi. Şimdi bu tarihi turizme kazandırmak için Elbistan Belediyesi bir çalışma başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Gürüz, Elbistan'ın Hititlerden Roma'ya, Selçukludan Dulkadiroğullarına ve Osmanlıya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu nedenle de tarihte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kalealtı Mahallesi'ndeki 600 metre yüksekliğinde olan tepede bulunan Kız Kalesi'yle ilgili bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten Gürbüz, "Bu önemli eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün öncülüğünde restore edip turizme kazandırmak istiyoruz. Kent Müzemiz kısa bir süre içerisinde açılacak. Kent Müzesi, Karahüyük, Keçemağara, Kız Kalesi'ni içine alan turizm destinasyonu oluşturursak ilçemize büyük katkı sağlayabiliriz. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığımız nezdinde girişimlerde bulunarak kalenin restorasyonuna bir an önce başlanılmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Esra Erol Cansu Dere Sadri Alışık
Spor Samatta Şenol Güneş Eddie Newton Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Türk Dava Alman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Elbistan'da bulunan Kız Kalesi, turizme kazandırılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 16:31:31. #1.14#
title