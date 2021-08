Son dakika haberi... Elazığspor Başkanı Serkan Çayır: "Çocukluğumuzun sevdasına sahip çıkmak adına gece-gündüz demeden son ana kadar mücadele edeceğiz"

Pazar günü gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının ardından Elazığspor Kulübü Başkanlık koltuğuna oturan Serkan Çayır, Elazığspor'un gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Transfere engel borç noktasında 51-52 dosya bulunduğunu ifade eden Başkan Serkan Çayır, "Bu şerefli ve köklü kulüpte forma giyen futbolcu, görev yapan teknik direktör ve antrenörlere sesleniyorum. Elazığspor'un yaşaması ve transfer tahtasının açılabilmesi için bir dönemliğine imza vermelerini rica ediyorum. Vereceğiniz bir imza Elazığspor'un geleceğini kurtaracak ve yaşamasına olanak sağlayacak. Artık son mücadelemizi veriyoruz. Bugün imza vermeyenler belki de yarın muhatap bulamayacak. Elazığspor'umuzun eski günlerine geri dönmesi ve yeni yapılan stadımızda bordo-beyaz bayrakların tekrar dalgalanması için bizim bu imzalara çok ihtiyacımız var. Temenni ediyorum ki bu çağrımız karşılığını bulacaktır. Şahsım ve arkadaşlarım, pazar gününden beri ciddi bir biçimde çalışıyoruz. Biz Elazığspor'luyuz. Biz bu renklere gönül verdik. Çocukluğumuzun sevdasına sahip çıkmak adına gece-gündüz demeden son ana kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Belediye başkanımız her zaman Elazığspor'un yanında oldu"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın göreve geldiği günden itibaren Elazığspor'a her daim destek olduğunu aktaran Çayır, "Sağ olsun başkanımız her zaman Elazığspor'un yanında oldu. Göreve geldiği günden itibaren ciddi manada destekler verdi. Değerli başkanımız, ilk etapta yıllardır büyük sorun haline gelen ve her defasında yerel ve ulusal basında çıkan haberlerle Elazığspor'umuzun imajına zarar veren elektrik borcunu ödedi. Kulübümüzün kahrını çeken ve yıllardır maaş alamayan fedakar personelini belediye bünyesine alarak düzenli maaş almalarını sağladı. Yine takımımızın kamp, deplasman giderleriyle birlikte kulübümüzün iaşe giderlerini karşıladı. Zaman zaman maç primi verdi. Ben burada değerli Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de desteklerinin artarak devam edeceğini umuyorum. Ama bu işin sadece belediye başkanımızın destekleriyle olmayacağını da ifade etmek istiyorum. Biz nasıl futbolcu ailesinden imza için destek istiyorsak, şehir olarak da bizim ayağa kalkmamız gerekiyor. İnanın bunu başardığımızda önümüzde hiçbir engel kalmayacaktır. İnşallah bu çağrılarımız karşılık bulur ve Elazığsporumuzu layık olduğu yere gelir" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

