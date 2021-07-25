Son dakika haberi | Elazığ İl Özel İdaresi, selin etkili olduğu Arhavi'ye çalışmalara destek vermek üzere ekip gönderdi

Bir son dakika haberine göre Elazığ İl Özel İdaresi, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından gerçekleştirilen çalışmalara destek verilmesi için bölgeye ekip gönderdi.

Elazığ İl Özel İdaresi, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından gerçekleştirilen çalışmalara destek verilmesi için bölgeye ekip gönderdi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Arhavi ilçesinde 21 Temmuz'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağışa bağlı olarak oluşan sel ve su baskınlarının ardından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından bölgeye gönderilen ekip, iş yerleri, cadde ve sokakların temizlenmesi ile su sorunu yaşanan köylere su temini çalışmalarına destek veriyor.

Gönderilen ekip ilçedeki çalışmalar tamamlanıncaya kadar bölgede kalarak, yürütülen çalışmalara katkı sunmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen