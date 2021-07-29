ELAZIĞ'DAKİ YANGIN 10 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ; 1 EV İLE 10 DÖNÜM ALAN YANDI
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ELAZIĞ'DAKİ YANGIN 10 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ; 1 EV İLE 10 DÖNÜM ALAN YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesindeki makilik alanda dün çıkan ve yerleşim yerlerine ulaşan yangın, 10 saatlik müdahaleyle söndürüldü; 1 ev ile 10 dönüm alan yandı.

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesindeki makilik alanda dün çıkan ve yerleşim yerlerine ulaşan yangın, 10 saatlik müdahaleyle söndürüldü; 1 ev ile 10 dönüm alan yandı.

Ağın ilçesinin Apuşma Mahallesi'ndeki makilik alanında, dün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangın, ekiplerin 10 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında yapılan incelemede, 1 ev ile 10 dönüm makilik alanın yandığı tespit edildi.

ELAZIĞ'DAKİ YANGIN 10 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ; 1 EV İLE 10 DÖNÜM ALAN YANDI
ELAZIĞ'DAKİ YANGIN 10 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ; 1 EV İLE 10 DÖNÜM ALAN YANDI
ELAZIĞ'DAKİ YANGIN 10 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ; 1 EV İLE 10 DÖNÜM ALAN YANDI
ELAZIĞ'DAKİ YANGIN 10 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ; 1 EV İLE 10 DÖNÜM ALAN YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ELAZIĞ'DAKİ YANGIN 10 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ; 1 EV İLE 10 DÖNÜM ALAN YANDI - Haberler
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