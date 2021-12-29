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Son dakika haberi... Elazığ'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Son dakika haberi... Elazığ'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da jandarma ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yaptı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması amacıyla yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu düzenledi. Sivrice ilçesinde bir şahısın sahte içki ve kaçak sigara sattığı bilgisinin alınması üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelinin araması esnasında sırt çantasından 2 litre sahte içki, 108 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

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