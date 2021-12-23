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Son dakika haberi... Elazığ'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu

Son dakika haberi... Elazığ'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 410 litre sahte şarap ele geçirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 410 litre sahte şarap ele geçirildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda bir şüphelinin sahte içki ürettiği bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 410 litre sahte şarap ele geçirdi. Ayrıca yapılan aramalarda şüphelinin üzerinde 1 Adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 25 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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