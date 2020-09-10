Son dakika haberi... Elazığ'da "üzerimde bomba var" diyerek eşini tehdit eden kişi polisi harekete geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Elazığ'da "üzerimde bomba var" diyerek eşini tehdit eden kişi polisi harekete geçirdi

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da evde eşiyle kavga ettikten sonra beline sardığı düzenekle üzerinde bomba olduğunu söyleyen yabancı uyruklu kişi, ihbar üzerine gelen polisi görünce kaçtı.

Son dakika haberi... Elazığ'da
10.09.2020 03:33 | Son Güncelleme: 10.09.2020 03:54

Elazığ'da evde eşiyle kavga ettikten sonra beline sardığı düzenekle üzerinde bomba olduğunu söyleyen yabancı uyruklu kişi, ihbar üzerine gelen polisi görünce kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 3 çocuk babası M.A, henüz bilinmeyen nedenle eşi H.A. ile tartıştı.

Çıkan kavgada eşine şiddet uygulayan M.A, daha sonra kablolardan oluşturduğu bir düzeneği bantla beline sararak "üzerimde bomba var" diye bağırıp eşini tehdit etti.

Korkarak komşulardan yardım isteyen H.A'nın çığlıklarını duyan apartman sakinleri polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin geldiğini fark eden M.A, beline sardığı düzenekle evin arka balkonundan atlayarak kaçtı.

Bölgeye aralarında özel harekat polisinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

Bomba arama ve narkotik köpeğiyle evde arama yapan ekipler, el yapımı ses bombası olduğu düşünülen bir materyal ile kullanılmamış polis ve asker üniforması ve polis üniforması yapımında kullanılan kumaş ele geçirdi.

Bu arada ekipler, olay yeri yakınlarında gezinen ve kaçan M.A. ile bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Deniz Seki Demet Akalın Tayanç Ayaydın
Spor Jose Sosa Erol Bulut Eddie Newton Servet Yardımcı Ricardo Quaresma
Daha Fazla Milli İzmir Yangın Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Elazığ'da "üzerimde bomba var" diyerek eşini tehdit eden kişi polisi harekete geçirdi - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 03:53:57. #1.15#
title