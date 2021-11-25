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Son dakika haberi! Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 91 gram eroin, 612 gram metamfetamin, 422 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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