Son dakika haberi | Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Elazığ'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Elazığ'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Kontrol noktasında otobüsü durduran ekipler, yolcu koltuğunun altında mont içerisine saklanmış 600 gram toz esrar ele geçirdi.
Uyuşturucuyla ilgili M.B, Z.Ç. ve İ.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk