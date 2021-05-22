Son dakika haberi | Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi | Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Elazığ'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Elazığ'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Kontrol noktasında otobüsü durduran ekipler, yolcu koltuğunun altında mont içerisine saklanmış 600 gram toz esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuyla ilgili M.B, Z.Ç. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Deniz Çakır Pınar Altuğ Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 12:45:51. #1.13#

title