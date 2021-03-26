Son dakika haberi | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, yaptıkları çalışmada U.A. (28) ve Z.Y'yi (28) yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında 125 gram toz esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk